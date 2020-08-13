Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kamerada
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Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kamerada

Eyüpsultan'da kurye olarak çalışan Serhan Bezci'nin motosikleti yaya olarak gelen iki kişi tarafından evinin önünden çalındı.

Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı kamerada
13.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:25
Eyüpsultan'da kurye olarak çalışan Serhan Bezci'nin motosikleti yaya olarak gelen iki kişi tarafından evinin önünden çalındı. Şüphelilerin çaldıktan sonra götüremeyerek bıraktıkları motosiklet polis tarafından bulundu. Motosikletin çalınma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında İslambey Mahallesi Zekaidede Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kurye olarak çalışan Serhan Bezci motosikletini akşam saatlerinde evinin önünde sokağa park etti. Gece saatlerinde yaya olarak gelen iki kişi, kilitli olmadığını gördükleri Bezci'nin motosikletini alarak uzaklaştı. Şüpheliler, bir süre gittikten sonra ise götüremedikleri motosikleti yüz metre ilerideki sokağın başına bıraktı. Şüphelilerin motosikleti sokağa bıraktığını gören bir mahalle sakini durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, terk edilen motosikleti otoparka çekti. Polis ekipleri, motosikletin kime ait olduğunu tespit ettikten sonra Bezci'ye ulaştı. Serhan Bezci, haberi aldıktan sonra sabah saatlerinde otoparka giderek motosikletini geri aldı.

"ÇIKTIM BAKTIM MOTOSİKLET KAPININ ÖNÜNDE YOK"

Motosikleti çalınan Serhan Bezci, "Dün gece uyurken telefonum çaldı. Polis merkezinden aradıklarını söyledi. 'Motosikletiniz bulundu' dediler. Ben de 'motosikletim kapının önünde duruyor' dedim. 'Motosikletinizi çalmışlar biz de bulduk otoparka park ettik' dedi. Çıktım baktım motosiklet kapının önünde yok. Ne çalındığına üzüldüm ne de bulunduğuna sevindim. Sabah otoparka gittim işlemlerimi yaptırdım. Motosikletimi aldım. Motorumu normal şartlarda her zaman bağlarım. Dün misafirim olduğu için bağlamayı unuttum. Uyuya kalmışım. Fazla gidememişler, ileriki sokakta komşular fark ediyor. Yolun ortasına park edip kaçıyorlar. Onlar da ihbar ediyor. Ekipler de motosikleti yolun ortasında buluyorlar. Bana ulaşamıyorlar. Ulaşamayınca çalıntı şüphesiyle otoparka çekiyorlar" dedi. 

MOTOSİKLETİN ÇALINMA ANI KAMERADAMotosikletin çalınma anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokağın başından yaya olarak gelen iki kişi, önce motosikletin başında bir müddet duruyorlar. Daha sonra şüphelilerden biri park halindeki motosikleti alarak hızla uzaklaşıyor.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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