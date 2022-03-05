Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EYÜPSULTAN'da apartman önünde duran motosiklet çalındı.
EYÜPSULTAN'da apartman önünde duran motosiklet çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde apartmanın önünde gerçekleşti. Apartmanın önüne gelen şüpheli, motosikleti çalıştırarak çaldı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.