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Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı

EYÜPSULTAN'da apartman önünde duran motosiklet çalındı.

EYÜPSULTAN'da apartman önünde duran motosiklet çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde apartmanın önünde gerçekleşti. Apartmanın önüne gelen şüpheli, motosikleti çalıştırarak çaldı. Şikayet üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı

Eyüpsultan'da motosiklet hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Eyüpsultan, Hırsızlık, Güncel, Haberler

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