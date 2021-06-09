Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pirinçci Yolu'ndan Sultangazi istikametine giden 34 LC 8478 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 DZK 624 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada yoldan savrulan otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yoldaki trafik, jandarma ekiplerince bir süre kontrollü olarak verildi.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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