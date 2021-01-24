Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın
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Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın

24.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:40
Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın

EYÜPSULTAN'da 2 katlı boş metruk gecekonduda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

EYÜPSULTAN'da 2 katlı boş metruk gecekonduda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İftfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında bina küle döndü.

Yangın saat 11.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk gecekonduda meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre uzun süredir kullanılmayan gecekonduyu mesken edinen madde bağımlısı iki kişi, binadan çıktığı sırada yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında gecekondu küle döndü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

"SÜREKLİ UYUŞTURUCU KULLANANLAR GELİYOR"

Yanan binanın uzun süredir boş olduğunu ifade eden mahalle sakini Pelin Yıldız, "Kentsel dönüşüm dolayısıyla boşaltıldı. Sahipleri gelip gitmiyor. Sürekli uyuşturucu kullananlar, tiner çekenler geliyor. Sürekli böyle olaylar oluyor. Akşamları onlar yüzünden sokağa çıkamıyoruz. En sonunda böyle oldu. Böyle olacağı belliydi. Biz ilk çıktığımızda iki tane genç çocuk vardı. Oradan çıktılar. Onlar videoya çektiler. Doğalgaz patladı diyerek koşarak gittiler" dedi.


- İstanbul
Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın
Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın
Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın
Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın
Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın
Eyüpsultan'da metruk gecekonduda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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