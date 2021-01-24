Son dakika haberi... Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangını
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Son dakika haberi... Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangını

24.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:10

Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Eyüpsultan'da metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karadolap Mahallesi'ndeki metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangını
Son dakika haberi... Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangını
Son dakika haberi... Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangını
Son dakika haberi... Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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