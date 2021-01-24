Son dakika haberi... Eyüpsultan'da metruk gecekondu yangını

Eyüpsultan'da metruk bir gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karadolap Mahallesi'ndeki metruk bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız