Eyüpsultan'da "Matematik Karnavalı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da "Matematik Karnavalı"

İhlas Haber Ajansı / Furkan Duman - Haberler | Yerel

- Eyüpsultan'da "Matematik Karnavalı" Eyüpsultan'da öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını sunan "Matematik Karnavalı"na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

- Eyüpsultan'da "Matematik Karnavalı"

İSTANBUL - Eyüpsultan'da öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını sunan "Matematik Karnavalı"na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Matematik Karnavalı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Matematik Evinde gerçekleşen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler matematik atölyelerinde çeşitli matematik oyunları ve eğitimlere katıldı. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı ile sihirbaz ve pandomim gösterisinin yapıldığı etkinliğe katılan minikler eğlenceli ve hediyeli yarışmalar ile doyasıya eğlendi. Çocukların zihinsel becerilerini artırmak ve matematiği eğlenceli bir şekilde öğrenmesini ve sevmesini sağlamak amacıyla gerçekleşen proje sömestr tatili boyunca etkinlikler ile devam edecek. Uzman matematik öğretmenleri ve rehberler eşliğinde eğitimler gerçekleşen Matematik Evi'nde ilköğretim müfredatından, üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun birçok örnek uygulama bulunuyor.

Öğrencilere sömestr tatilini boş geçirmeme önerisinde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: "Hem eğlendiriyoruz, hem matematik öğretiyoruz. Burada 15 gün boyunca 48 tane etkinlikle devam edecek inşallah, çocukların heyecanını görüyorsunuz. Bütün velilerimizden çocuklarının buralarla temas kurmasını temenni ediyoruz" dedi.

Sömestr tatili boyunca 48 etkinlik yapılacak olan Matematik Evi Kemerburgaz'da ziyaretçilerini bekliyor.

Eyüpsultan'da Matematik Karnavalı

Eyüpsultan'da Matematik Karnavalı

Eyüpsultan'da Matematik Karnavalı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Duman - Son Dakika Haberleri

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Eyüpsultan, matematik, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title