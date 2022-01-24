- Eyüpsultan'da "Matematik Karnavalı"

İSTANBUL - Eyüpsultan'da öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını sunan "Matematik Karnavalı"na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen 'Matematik Karnavalı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Matematik Evinde gerçekleşen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in de katıldığı etkinlikte öğrenciler matematik atölyelerinde çeşitli matematik oyunları ve eğitimlere katıldı. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı ile sihirbaz ve pandomim gösterisinin yapıldığı etkinliğe katılan minikler eğlenceli ve hediyeli yarışmalar ile doyasıya eğlendi. Çocukların zihinsel becerilerini artırmak ve matematiği eğlenceli bir şekilde öğrenmesini ve sevmesini sağlamak amacıyla gerçekleşen proje sömestr tatili boyunca etkinlikler ile devam edecek. Uzman matematik öğretmenleri ve rehberler eşliğinde eğitimler gerçekleşen Matematik Evi'nde ilköğretim müfredatından, üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun birçok örnek uygulama bulunuyor.

Öğrencilere sömestr tatilini boş geçirmeme önerisinde bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: "Hem eğlendiriyoruz, hem matematik öğretiyoruz. Burada 15 gün boyunca 48 tane etkinlikle devam edecek inşallah, çocukların heyecanını görüyorsunuz. Bütün velilerimizden çocuklarının buralarla temas kurmasını temenni ediyoruz" dedi.

Sömestr tatili boyunca 48 etkinlik yapılacak olan Matematik Evi Kemerburgaz'da ziyaretçilerini bekliyor.