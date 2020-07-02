Eyüpsultan'da maskeli, mesafeli mülakat Eyüpsultan Belediyesi, işverenle iş arayanı buluşturmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, işverenle iş arayanı buluşturmaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultan'da iş arayan vatandaşları işverenlerle buluşturuyor.

Pandemi sonrası ilk mülakat

Covid-19 nedeniyle yüz yüze iş görüşmelerine ara verilmişti. Şimdiye kadar birçok insana umut olan Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), pandemi sonrası yüz yüze ilk mülakatını Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde bugün gerçekleştirdi.

Köfteci Yusuf firmasına 120 kişi alınacak

Köfteci Yusuf firması, Eyüp Biz Cevahir AVM'de açılacak olan yeni şubesinde 120 kişiyi istihdam edecek. Firma bu alımı Eyüpsultan İstihdam Merkezi'ne müracaat eden kişiler içerisinden seçecek. Komi, garson, mutfak personeli, kasap, şarküteri elemanı, kasiyer, depo personeli ve temizlik personeli alımında, en az ilkokul mezunu ve 18-45 yaş arası olma şartı aranıyor. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) gerçekleşen mülakata 350 Eyüpsultanlı vatandaş katıldı.

Maskeli, mesafeli tedbirli mülakat

Yoğun katılımın yaşandığı mülakatta, sosyal mesafe gözetilerek tüm tedbirler alındı.

Gelen misafirlere ilk olarak sıra numarası verildi. Ardından misafirler dezenfektan kullanarak mülakata girdi.

Mülakata gelenler belediyeye teşekkür etti

Mülakata Emniyettepe Mahallesi'nden gelen 19 yaşındaki Erhan Bulut, iş başvurusunu Eyüpsultan İstihdam Merkezi'ni arayarak yaptığını söyledi. Mülakatının güzel geçtiğini, steril bir ortamda görüşme yaptıklarını ifade eden Bulut, iş bulma konusunda kendilerine yardımcı olunmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Mülakata katılan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Recep Sefa Deniz ise, Eyüpsultan Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı teşekkür ederek, alınan tedbirlerden de oldukça memnun kaldığını söyledi.

İş ve kariyer birimine nasıl başvurulur

Eyüpsultan İstihdam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş arayan her vatandaşa hizmet veriliyor. İş arayışında olan vatandaşları (440 15 46) nolu telefonlardan bilgi alabiliyor. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan merkeze gelip öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA