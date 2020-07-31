Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi.

Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi.

Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçede denetim gerçekleştirdi.

İlçedeki 5 kurban satış, 15 kurban kesim alanını denetleyen ekipler, hastalık tespit edilen 3 hayvanı itlaf etti.

Ayrıca, satıcılara ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Kesim ve satış alanlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: AA