Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi
Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi.
31.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:06
Eyüpsultan'da kurbanlık satış ve kesim alanları denetlendi.
Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçede denetim gerçekleştirdi.
İlçedeki 5 kurban satış, 15 kurban kesim alanını denetleyen ekipler, hastalık tespit edilen 3 hayvanı itlaf etti.
Ayrıca, satıcılara ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kesim ve satış alanlarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: AA