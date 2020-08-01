Eyüpsultan'da kurban kesim alanındaki yoğunluk Eyüpsultan'daki kurban kesim alanlarında yaşanan aksaklığa, vatandaşlar tepki gösterdi.

Eyüpsultan'daki kurban kesim alanlarında yaşanan aksaklığa, vatandaşlar tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de belediye tarafından belirlenen yerlerde kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu.

Alandaki kurban kesim işlemlerini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluştuğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla bazıları da dışarıdan kasap getirerek kurbanlıklarını kesti. Alandaki vatandaşların bir bölümü de belediye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Daha sonra kurban kesim alanına gelen belediye görevlileri, yaptıkları anonsla aksaklıklardan dolayı özür dileyerek sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağı söyledi.

Yoğunluğun azaltılması için belediye ekiplerince kasap takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA