Eyüpsultan'da Kültür-Sanat sezonu başlıyor

08.10.2019 16:09

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2019-2020 Kültür-Sanat sezonu Cuma günü düzenlenecek olan açılış programı ile başlıyor.



"Sanatta Hayat Var" sloganıyla başlayacak yeni dönemde Eyüpsultan Belediyesi'ne ait 6 kültür merkezinde, 36 farklı branşta eğitim verilecek. Kültür Sanat Sezonu açılışı ile ilgili Eyüpsultan Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde (EKSM) bir program düzenlenecek. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte onur konuğu olarak ünlü tiyatro sanatçısı Zihni Göktay da katılacak. Açılış programı kapsamında EKSM fuaye alanında bir de "Dün Bugün Eyüpsultan" sergisi açılacak. Programda, Eyüpsultan Musiki Vakfı sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın verdiği konser geceyi renklendirecek. Sanatseverler, 2019-2020 kültür sanat eğitimlerine ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere sezon sonunda MEB onaylı Halk Eğitim Sertifikası da veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA