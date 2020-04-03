Eyüpsultan'da koronavirüs nedeniyle dezenfekte işlemi sürüyor Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında, vatandaşların talebi doğrultusunda dezenfekte işlemine devam ediliyor.

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında, vatandaşların talebi doğrultusunda dezenfekte işlemine devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve özel kurulan dezenfeksiyon ekipleri, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Virüsün görüldüğü ilk günden itibaren yapılan hijyen çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Beyaz Masa birimine gelen talepler doğrultusunda, her gün 26 kişilik dezenfeksiyon ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Apartman binalarının girişlerini, merdiven korkuluklarını, kapıları dezenfekte eden ekipler, Düğmeciler, Yeşilpınar, Rami Yeni, Rami Cuma, Karadolap, Güzeltepe, İslambey, Akşemsettin, Topçular, Güzeltepe, Silahtarağa mahallelerinde bulunan site ve apartmanlarda dezenfeksiyon işlemlerine devam etti.

Düzenli olarak yapılan hijyen çalışmaları mahalle sakinleri tarafından gelen istekler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar sürdürülecek.

Kaynak: AA