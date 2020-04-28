Eyüpsultan'da korona virüs temizliği devam ediyor Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Rami Yeni, Topçular, Nişanca, Defterdar, Rami Cuma, Düğmeciler, Eyüp Merkez, İslambey'in de aralarında bulunduğu 8 mahallenin ana arterlerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Rutin bir şekilde her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan beyaz masaya gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA