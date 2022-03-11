Eyüpsultan'da korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da bir gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ön taraftaki futbol sahasına sıçradı.

Eyüpsultan'da bir gecekondunun yan tarafındaki kömürlükte çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ön taraftaki futbol sahasına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevlerin yükseldiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 13: 00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki gecekondunun yan tarafında bulunan kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, gecekonduya ve ön tarafta bulunan futbol sahasına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangın, olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Gecekonduda ve futbol sahasının bir kısmında hasar meydana geldi. Yangın esnasında yükselen alevler ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni konusundaki araştırmaların sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan, İtfaiye, Futbol, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title