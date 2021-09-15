Son dakika haber! Eyüpsultan'da korkutan iş yeri yangını - Haberler
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Son dakika haber! Eyüpsultan'da korkutan iş yeri yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Eyüpsultan'da bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Topçular Karakol Sokak üzerindeki bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında musluk imalatı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine iş yeri çalışanları durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Selim Bayraktar - Onur Dursun/İHA)

Son dakika haber! Eyüpsultan'da korkutan iş yeri yangını

Son dakika haber! Eyüpsultan'da korkutan iş yeri yangını

Son dakika haber! Eyüpsultan'da korkutan iş yeri yangını

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