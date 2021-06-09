EYÜPSULTAN'DA KÖPEĞİ EZEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI
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EYÜPSULTAN'DA KÖPEĞİ EZEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da sokakta kullandığı araçla bir köpeğe çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan taksi şoförü polis ekipleri tarafından yakalandı.

EYÜPSULTAN'da sokakta kullandığı araçla bir köpeğe çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan taksi şoförü polis ekipleri tarafından yakalandı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli S.T. olay sırasında köpeğe çarptığını fark etmediğini söyledi. Şüphelinin çarptığının köpek olduğunu anladığında durumu önce İBB'ye ardından Eyüp Sultan belediyesine bildirdiğini söyleyince serbest bırakıldı.

Eyüpsultan, Emniyettepe mahallesinde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yolda yatan "Bulut" isimli köpeği ezdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayın ardından taksi sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden plakası tespit edilen taksi sürücüsü S.T. gözaltına alındı. Ancak sürücü S.T. olay sırasında yerde yatan köpeği görmediğini ona çarptığını fark etmediğini söyledi. Sürücü S.T. daha sonra köpeğe çarptığını fark edince önce İstanbul Büyük Şehir Belediyesini ardından Eyüpsultan Belediyesini arayarak durumdan haberdar ettiğini ve yardım istediğini söyledi. Polis ekipleri her iki belediyesinin telefon kayıtlarını kontrol ettiğinde sürücü S.T.'nin doğru söylediğini belirledi. Bunun üzerine S.T. hakkında herhangi bir işlem yapılmayarak serbest bırakıldı.

EYÜPSULTAN'DA KÖPEĞİ EZEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI
EYÜPSULTAN'DA KÖPEĞİ EZEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI
EYÜPSULTAN'DA KÖPEĞİ EZEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI
EYÜPSULTAN'DA KÖPEĞİ EZEN TAKSİCİ SERBEST BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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