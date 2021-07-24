Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı
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Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir dükkana daldı.

Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir dükkana daldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 FE 344 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynırına çarptı. Daha sonra hızını alamayan sürücü caddede bulunan bir dükkanın içine daldı. Kaza sonucu sürücü araç içerisinde sıkışırken, olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkarttı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

İş yeri sahibi 2 dakika farkla kurtuldu

Kazanın yaşandığı iş yeri sahibinin, kazadan 2 dakika önce dükkana gelerek ekmek aldığı öğrenildi. Sonrasında ise sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkanın içine daldı. İş yeri sahibi faciadan kıl payı kurtuldu. Kaza anında olay yerinde bulunan Mehmet Balcı, "Olaydan iki dakika sonra olay yerine geldik. İçeride vatandaşı görünce kimse müdahale etmedi. Ambulans geldi onlar da müdahale etmedi. İtfaiyeyi bekledik. İtfaiye geldikten sonra çıkarttılar. Kaza yapan kişi içeriden yürüyerek çıktı. Sürücü aşırı alkollüydü. Aşağıdan çöp kutularına vura vura geldi dükkana girdi. Dükkanın sahibi iki dakika önce oradan ayrılıyor. Sonra kaza oluyor" dedi. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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