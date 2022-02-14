EYÜPSULTAN'DA KENDİLERİNİ KOMŞUSU OLARAK TANITAN KİŞİLER TARAFINDAN DOLANDIRILDI

EYÜPSULTAN'da, hastaneden evine dönen 70 yaşındaki kadın, kendisine yardım etmek isteyen dolandırıcıların oyununa geldi. Kadının evine kadar giren dolandırıcılar, oğlunun birikimi olan 100 gram altını çalarak kayıplara karıştı. Dolandırıcıların eve girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe saat 19.00 sıralarında, Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. 70 yaşındaki Gülveren Seyrekbasan, sabah hastaneye gittikten sonra evine dönmek için otobüs durağında beklemeye başladı. Yürümekte güçlük çeken kadının otobüse binmekte zorlandığı gören 3 kadın, yanına yaklaşarak sorular sormaya başladı. Daha önce aynı mahallede oturduklarını ve komşu olduklarını iddia eden 3 kadın, Gülveren Seyrekbasan'ı evine götürmek istedi. Seyrekbasan, beraberindeki 3 kadın ile taksiye binerek evine geldi. Eve girdiklerinde, şüphelilerden biri kadın ile sohbet ederken iki şüpheli ise evi aramaya başladı. Şüpheliler, bir süre sonra evi terk etti. Gülveren Seyrekbasan ise şüpheliler gittikten sonra evin odalarının dağınık olduğunu fark etti. Akşam saatlerinde evine oğlu Ergün Seyrekbasan, durumu öğrendikten sonra birikimi olan 100 gram altınının yerinde olup olmadığını kontrol etti. Altının çalındığını fark eden Seyrekbasan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşadığı olay anlatan Gülveren Seyrekbasan, Sabah hastaneye gittim. Eve gitmek için otobüs durağına geldim ama otobüse binemedim. 3 kadın geldi, biz seni tanıyoruz, bizim mahallede oturuyorsun. Seni götürelim dediler. Taksiye bindirip evime getirdiler. Daha sonra içeri girip benimle saatlerce oturdular. Bir kadın benle konuşurken ötekiler evi karıştırmışlar. İkisi genç biri yaşlıydı. Oğlumun altınlarını almışlar dedi.

Birikim yaptığı altını çalınan Ergün Seyrekbasan ise Annem evde yalnızdı. İşten geldiğimde ağlıyordu. Evde annemin bilmediği, iki senedir biriktirdiğim 100 gram altınım vardı. Onu çalmışlar. Polise haber verdik. Olay yeri inceleme gelip parmak izi aldı. Evdeki değerli eşyaları kolay yoldan bulmak istemişler. 'Sen birikimini getir, üzerine biz de koyalım. Dua edelim çoğalsın' demişler diye konuştu.