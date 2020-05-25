Eyüpsultan'da kavga
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Eyüpsultan'da kavga

Eyüpsultan'da kavgaya müdahale eden bir bekçiyle polis memuru yaralandı.

Eyüpsultan'da kavga
25.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:45

Eyüpsultan'da kavgaya müdahale eden bir bekçiyle polis memuru yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir parkta kavga ihbarını alan ekipler olay yerine gitti.

Açıklamada, "Kavga eden Anıl K. (26) ve Onur B. (26) isimli şahıslar, ekiplere mukavemette bulundu. Çıkan arbedede biri bekçi, biri polis memuru olmak üzere iki görevli çeşitli yerlerinden yaralandı. Tanju K. (32), Serkan Ö. (29), Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar yakalandı." denildi.

Açıklamada, şüphelilere toplam 12 bin 728 lira para cezası kesildiği, Serkan Ö. ve Tanju K.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Anıl K. ve Onur B.'nin de adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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