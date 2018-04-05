Eyüpsultan'da Kauçuk Fabrikasında Yangın

Eyüpsultan ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Habipler Mahallesi Habipler Pirinççiler Yolu'ndaki bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikanın güvenlik görevlisinin fark ederek durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede fabrikayı saran alevlere çok sayıda itfaiye takımı müdahalede bulunuyor.

Bölgede yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanların kapladığı görüldü.

Bu arada, yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.