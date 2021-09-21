EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI - Haberler
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EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

, Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Yol Bakım ve Onarım Merkezi'nde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi.

, Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Yol Bakım ve Onarım Merkezi'nde kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kaldığı göçük altından arkadaşları tarafından kurtarılan 1 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30'da Eyüpsultan Topçular Mahallesi'nde bulunan İBB Yol Bakım ve Onarım Merkezi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması sırasında göçük oldu. Kanalda bulunan işçi Yakup Çetinoğlu (38) göçük altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından göçük altından kurtarılan Çetinoğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çetinoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI

EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: EYÜPSULTAN'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ YARALANDI - Haberler
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