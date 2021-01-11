Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
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Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

11.01.2021 11:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:53
Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

EYÜPSULTAN'da iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi.

EYÜPSULTAN'da  iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile  ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.

Kaza dün akşam saatlerinde Silahtarağa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 AG 3284 plakalı bir kamyon cadde üzerinde seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıktı. Kamyon önce kaldırımda bulunan lüks otomobile ardından bir apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce Mustafa Katkat ve arkadaşlarının kazanın yaşandığı yerden ayrılması olası bir faciayı önledi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ ÜÇ SANİYE İLE KURTARDIK'

Yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Mustafa Katkat, "Biz tabelayı indirdik iki üç saniye sonra yukarıdan gelen bir kamyonun muhtemelen frenleri patladı. Önce burada duran bir otomobile ardından dükkanın içine doğru girdi. Herhangi bir can kaybı yok. Verilmiş sadakamız varmış üç saniye ile kurtardık. Sürücü ise omuzdan yaralandı." dedi.

Bir görgü tanığı ise, "Arkadaşlar dışarda konuşma yapıyordu üç dört saniye önce arkadaşlar içeriye girmeseydi facia yaşanacaktı. Sesler geldi gelip baktığımızda kamyon çarpmıştı." ifadesini kullandı.


- İstanbul
Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vedat BAYRAKTAR

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:54:48. #1.15#
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