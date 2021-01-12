Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü
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Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü

12.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:19
Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü

EYÜPSULTAN'DA, yokuş yukarı çıktığı sırada İSKİ'ye ait bir kamyondan düşen künk caddede üç otomobile çarptı.

EYÜPSULTAN'DA, yokuş yukarı çıktığı sırada İSKİ'ye ait bir kamyondan düşen künk caddede üç otomobile çarptı. Araçlar zarar görürken, görgü tanıklarının ifadelerine göre o sırada yoldan geçen anne ile kızının çevredekilerin uyarısıyla faciadan kıl payı kurtuldu. 

Olay, dün öğle saatlerinde Çırçır Maslak Yokuşu'nda yaşandı. İddiaya göre, yokuş yukarı çıkan kamyondan taşıdığı İSKİ'ye ait künkler düştü. Yuvarlanarak künkler yoldaki 3 otomobile çarpıp maddi hasar oluşturdu. O sırada yolda yürüyen anne ile kızının çevredekilerin uyarısıyla künklerin altında kalmaktan son anda kurtulduğu ileri sürüldü. 

"ANNE KIZ GEÇİYORDU ALLAH KORUSUN BİR ŞEY OLABİLİRDİ"

Görgü tanığı Metin Keskin, "Gün içeresinde öğle saatlerinde, kamyon tepeyi çıkarken zaten yanlış bir güzergahtaydı bagajı açık kaldı. Rögarlar düşüp aşağı doğru, iki tane rögar üç tane araba pert oldu. Araçlarda büyük bir hasar oluştu. O sırada buradan anne kız geçiyordu. Allah korusun bir şey olabilirdi. Son anda durdurduk. Durdurmasak onlara çarpıyordu. Böyle şeylere daha dikkat etmek gerekiyor." dedi. 

"FELAKET YANİ ÖNERMELERİN ALINMASI LAZIMDI"

O sırada yoldan geçen Arif Arslan ise, "Ben yukarıdan aşağıya doğru iniyordum. Birden sesler gelmeye başladı bir baktım siyah bir arabaya vurdu. Taşın birisi buraya geldi, diğeri öbür tarafa gitti. Felaket yani, önlemlerin alınması lazım" ifadelerini kullandı. 


Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü
Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü
Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü
Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü
Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü
Eyüpsultan'da kamyondan künkler düştü; faciadan dönüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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