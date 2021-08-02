EYÜPSULTAN'DA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ BÖYLE DARBEDİLDİ
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EYÜPSULTAN'DA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ BÖYLE DARBEDİLDİ

EYÜPSULTAN'DA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ BÖYLE DARBEDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da caddeden geçen kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, fark edilince çevredekiler tarafından darbedildi.

EYÜPSULTAN'da caddeden geçen kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişi, fark edilince çevredekiler tarafından darbedildi. Darp anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, cep telefonu ile caddeden geçen kadınların fotoğrafını çekti. Bunu fark eden bir iş yeri sahibi, yabancı uyruklu kişiyi omzundan tutup dükkanının önüne getirdi. Çevredekiler, yabancı uyruklu kişinin cep telefonunu kontrol etti. Telefonda fotoğrafları görenler, bu kişiyi darbetti. Darp anları ile yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EYÜPSULTAN'DA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN KİŞİ BÖYLE DARBEDİLDİ - Haberler
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