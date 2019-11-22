Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık...
Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat alanına düştü.
22.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:00
Eyüpsultan'da kadın sürücü aracını park etmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yaklaşık 10 metre derinlikteki inşaat alanına düştü. Kadın sürücü kazayı hafif yaralı atlatırken itfaiye ekipleri aracı şantiye alanından çıkarmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA