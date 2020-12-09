Son dakika haber! Eyüpsultan'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
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Son dakika haber! Eyüpsultan'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

09.12.2020 08:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:40
Son dakika haber! Eyüpsultan'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre İdris TİFTİKCİ / EYÜPSULTAN'da bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu ile bahçede yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirildi.

İdris TİFTİKCİ/ EYÜPSULTAN'da bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır uyuşturucu ile bahçede yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalar ve uyuşturucu maddelerin bulunması kameralara yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan'da B.B. ve K.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu sattığını belirledi. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin evinde yaptığı aramalarda, dolaplarda ve valiz içerisine paketlenmiş vaziyette 900 adet fişek diye tabir edilen evden satışa hazırlanmış paketler içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda 11 kilogram 170 gram Mariuhanna, 3 adet uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde poşetlerinin ağzının kapatılmasında kullanılan ısı makinası, 1 adet uyuşturucu madde poşetlerinin vakumlanması maksadıyla kullanılan vakumlama makinası ele geçirildi.  Şüphelilerin ekimini yaptıkları bahçede yapılan arama ise dikilmiş ve halen hasadı yapılmamış çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.  Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, B.B. ve K.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Öte yandan uyuşturucu baskını kameralara da yansıdı. Görüntülerde evde yapılan aramalar, ele geçirilen uyuşturucu maddeler yer alıyor.


Son dakika haber! Eyüpsultan'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haber! Eyüpsultan'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haber! Eyüpsultan'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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