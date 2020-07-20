Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın
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Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın

İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin kendi icat ettikleri makinelerde, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu yapımında kullanılan amfetamin ve diğer kimyasal maddelerden ectasy hap üretimi yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde...

Eyüpsultan'da jandarmadan uyuşturucu imalathanesine baskın
20.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:08

İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin kendi icat ettikleri makinelerde, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu yapımında kullanılan amfetamin ve diğer kimyasal maddelerden ectasy hap üretimi yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 1 adet hap baskı makinesi, yaklaşık 603 bin adet ectasy hap, 250.000 civarında ectasy hap üretiminde kullanılacak hammadde (amfetamin), ectasynin kalıp hale gelmesini sağlayan (50) lt. kimyasal madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan U.G.Ö. ve M.İ. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eyüpsultan'da bir iş yerinde şüpheli faaliyetlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine, söz konusu iş yeri mercek altına alındı. Yaklaşık 1 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin gece gündüz iş yerinde çalıştığını ve çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını tespit eden jandarma ekipleri imalathane olarak kullanılan atölyeye baskın düzenledi. Baskın sırasında uyuşturucu üretiminin devam ettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri önce şüphelileri etkisiz hale getirdi. Ekiplerin, atölyede yaptıkları aramalarda şüphelilerin uyuşturucu üretmek için icat ettikleri 1 adet hap baskı makinesi, çantalara ve valizlere gizlenmiş yaklaşık 603 bin adet ectasy hap, 250 bin civarında ectasy hap üretiminde kullanılacak hammadde (amfetamin), ectasy'nin kalıp hale gelmesini sağlayan (50) lt. kimyasal madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi. İş yeri sahipleri U.G.Ö. ve M.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan işyeri sahipleri U.G.Ö. ve M.İ. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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