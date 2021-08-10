Eyüpsultan'da iş yerindeki tüp patlaması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da iş yerindeki tüp patlaması kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eyüpsultan'da metal döküm işlemi yapan iş yerindeki tüp patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da metal döküm işlemi yapan iş yerindeki tüp patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Rami Kışlası Caddesi Topçular İş Merkezi'ndeki bulunan metal döküm işi yapan iş yerinde saat 17.30 sıralarında tüp patlaması meydana gelmiş ve olayda 4'ü ağır toplam 5 kişi yaralanmıştı. İtfaiye ekipleri patlama sonrasında çıkan yangını söndürürken, yaralılar ise hastaneye kaldırılmıştı. Metal döküm işi yapan iş yerindeki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde şiddetli bir patlama yaşandığı ve sonrasında iş merkezindeki hareketlilik yer alıyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da iş yerindeki tüp patlaması kamerada
Eyüpsultan'da iş yerindeki tüp patlaması kamerada
Eyüpsultan'da iş yerindeki tüp patlaması kamerada
Eyüpsultan'da iş yerindeki tüp patlaması kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kız, evlerinin önündeki iskeleye çıkarak atlamak istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Demet Akalın Seren Serengil Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Lionel Messi Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpsultan'da iş yerindeki tüp patlaması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:51:26. #1.16#

title