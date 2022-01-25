Eyüpsultan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi-2

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz Yolu Havalimanı Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ramazan Eşgünoğlu idaresindeki 34 LMU 462 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı. Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi olay yerinde tedavi etti. Polis ekipleri ise yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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