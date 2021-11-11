Eyüpsultan'da iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Eyüpsultan'da iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Eyüpsultan'da iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da, bir iş yerinde sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da, bir iş yerinde sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topçular Mahallesi Çiftçi Ali Sokak'ta bijuteri imalatı yapılan 2 katlı binanın birinci katında sanayi tüpü patladı.

Patlama nedeniyle iş yerindeki 2 kişi yaralandı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

Kaza nedeniyle iş yerindeki çalışmalara ara verildi.

Eyüpsultan'da iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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