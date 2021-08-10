Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
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Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre EYÜPSULTAN'da metal döküm atölyesinde patlama meydan geldi.

EYÜPSULTAN'da metal döküm atölyesinde patlama meydan geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken 4'ü ağır 6 işçi yaralandı.

Eyüpsultan Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan Topçular İş Merkezi'ndeki bir metal döküm atölyesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 işçi kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 ÇEVREDEKİLER İTFAİYE VE AMBULANSA YOL AÇTITıkanan trafikte ilerlemekte güçlük çeken itfaiye ve sağlık ekiplerine çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Yolu açan çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı.

"5 KİŞİ YANMIŞ"Olayın yaşandığı iş merkezinde çalışan Emirhan Özkan, "Çalışıyordum bir anda patlama oldu. Kendimi yere attım. Patlama esnasında büyük bir yaşadım" dedi. İş Merkezinin yönetim kurulu başkanı Tunay Eken da, "Patlamadan sonra ulaşabildik. Sanırım içerideki tüp patlamış. 5 kişi yanmış. Ambulansa yetiştirip itfaiyeyi çağırdık. Şimdi artık neticeyi bekliyoruz. Metal döküm atölyesi içerisi" diye konuştu. Vural Gedikoğlu ise, "İş yerinde oturuyordum. Birden patlama sesi geldi. O anda dışarı çıktığımda herkesin elinde yangın tüpüyle müdahale ediyordu. İşçiler de yanmışlar. İtfaiye gelip söndürdü. Arkadaşlar da ambulansın içindeler, bekliyoruz biz de" şeklinde konuştu.

 


Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı
Son dakika haberi: Eyüpsultan'da iş yerinde patlama; 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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