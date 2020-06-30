Eyüpsultan'da internet kafeler açılmaya hazır
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Eyüpsultan'da internet kafeler açılmaya hazır

11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri alınarak 1 Temmuz'da açılacak.

Eyüpsultan'da internet kafeler açılmaya hazır
30.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:53

11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirleri alınarak 1 Temmuz'da açılacak. Eyüpsultan Belediyesi'nde bu kapsamda, internet kafe ve elektronik oyun yerleri dezenfekte etti.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamı normalleşme adımlarına bir yeni daha eklendi. İçişleri Bakanlığı genelgesine doğrultusunda 17 Mart'ta faaliyetlerine ara veren internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da açılacak. Eyüpsultan Belediyesi'nde bu kapsamda, internet kafe ve elektronik oyun yerlerine dezenfekte çalışması yaptı. İşletmeler yeni hizmet dönemi için hazır hale getirildi.

MÜŞTERİ KAPASİTESİ MESAFE KURALINA GÖRE BELİRLENECEK

1 Temmuz'da açılacak olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, için alınacak tedbirler ise şu şeklide;

İnternet kafe ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak. İşletmeciler tarafından genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecek. Aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapıldı.

EN AZ 1 METRE MESAFE KURALI GEÇERLİ

Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecek. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacak. Masa arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacak. Masa bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu gibi ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra yüzde 70 derecelik alkolle silinecek. Yiyecek içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak. Çay kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacak. Personelin giriş çıkışlarında ateşleri ölçülecek, veriler günlük kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün saklanacak."


Kaynak: DHA

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