EYÜPSULTAN'DA İNŞAATTAKİ 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

EYÜPSULTAN'DA İNŞAATTAKİ 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDIMurat SOLAK ? Ömer ÇETİNASLAN / İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN'da inşaat alanındaki 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

EYÜPSULTAN'DA İNŞAATTAKİ 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Murat SOLAK ? Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN'da inşaat alanındaki 10 metrelik kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaat alanında açılan 10 metrelik kuyulardan birinde köpek olduğunu fark eden inşaat çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kuyuya ip sarkıtarak köpeği bulunduğu yerden dışarıya çıkardı. İpten kurtulan köpek, inşaat sahasından hızla uzaklaştı. Kuyudan çıkarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İnşaat çalışanı Sinan Danış, "Sabah geldiğimizde kuyuları kontrol ediyoruz. Normalde üstleri kapalı oluyor. Bu sabah şefimiz kuyuların üstünü açmış. Hepsini teker teker kontrol ettik. Sonuncu kuyuda köpek olduğunu fark ettik. Haliyle telaşlandık, hemen itfaiyeyi aradık. Gece kuyuların üstü kapalıydı, büyük ihtimalle sabah düşmüş. Köpeği kurtardık, güzel güzel gitti. Durumu iyiydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı