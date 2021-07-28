Son dakika haberi | EYÜPSULTAN'DA İKİ KUZENİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Edinilen son dakika gelişmesine göre EYÜPSULTAN'da aralarında husumet bulunan iki kuzenini, Balıkesir'den gelerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ali M. polis tarafından yakalandı.

EYÜPSULTAN'da aralarında husumet bulunan iki kuzenini, Balıkesir'den gelerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ali M. polis tarafından yakalandı. Olayın ailevi bir sebeple meydana geldiğini söylediği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan, Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde dün gece meydana gelen olayda Cahit Mumcu ve kardeşi Cevdet Mumcu sokakta yürürken teyze çocukları Ali M. ile karşılaştı. Yaklaşık bir yıldır aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kuzenler sokak ortasında kavga etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu sırada silahını çeken Ali M., iki kardeşe kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiler.

HASTANEDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelinin olayda yaralandığını belirledi. Şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Gaziosmanpaşa'da bir hastaneye tedavi amacıyla giden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'nde yapılan sorgusunda kuzenleriyle aralarında bir yıldır ailevi sorunlar nedeniyle husumet bulunduğunu, telefonda tartışmalarının ardından silahını alarak Balıkesir'den İstanbul'a geldiğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı