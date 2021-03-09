Eyüpsultan'da iki katlı binada korkutan alevler(Ek Bilgilerle)

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EYÜPSULTAN'da iki katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi Gençosman Sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Binada yaşadıkları öğrenilen iki kişi, yangını fark ederek kendilerini dışarı attı. Dumanları görenlerin bildirmesi üzerine Sultangazi, Habibler ve Başkaşehir itfaiye istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin yükseldiği çatıdaki yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Mahallelinin sokağa dökülerek panik yaşadığı yangında yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı