EYÜPSULTAN'DA İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ KAVGA CİNAYETLE SONUÇLANDI
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EYÜPSULTAN'DA İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ KAVGA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Eyüpsultan'da tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

28.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:09

Eyüpsultan'da tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak üzerinde dün saat 22.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre alkol almaya başlayan Vidadi S.(31) ve arkadaşı Ali Ekber N.(28) nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Kısa sürede iki arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Vidadi S., Ali Ekber N., tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Vidadi S., kaldırıldığı hastanade hayatını kaybetti. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucunda yakaladı.

Emniyete getirilen şüpheli Ali Ekber N'nin arkadaşı Vidadi S. ile olaydan önce alkol aldıklarını, nedenini hatırlamadığı bir sebeple tartışmaya başladıklarını, daha sonra Vidadi S.'yi silahla vurduktan sonra korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkardığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EYÜPSULTAN'DA İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ KAVGA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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