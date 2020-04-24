Eyüpsultan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Eyüpsultan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Ramazan Ayı'nda gıda yardımları sürüyor Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Ayı'nda gıda yardımları sürüyor.

Eyüpsultan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Ramazan Ayı'nda gıda yardımları sürüyor

İSTANBUL - Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Ayı'nda gıda yardımları sürüyor. Bu kapsamda ekipler hazırladıkları yardım kolilerini vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara yönelik yaklaşık 40 gündür sürdürdüğü gıda yardımlarına devam ediyor. Ramazan Ayı'nda da süren çalışma kapsamında ekipler, ihtiyaç sahibi kişilere hazırladıkları gıda kolilerini teslim etti. Ekipler yatalak bir vatandaşa da yardım kolisini ulaştırdı. İlçe genelindeki vatandaşlara gıda yardımında bulunan ekipler, ihtiyaç sahipleri için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirtti.

"7-24 saat bir telefon kadar yakınız"

İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan Ayı'nda gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü'nde görevli personellerden Birol Atatay, "İhtiyaç sahiplerine hazırlamış olduğumuz böyle bir erzağımız var. Arkadaşlarımızla beraber dağıtıyoruz. Bu destekten vatandaşlarımız memnun, ihtiyaç sahiplerine her zaman 7-24 saat bir telefon kadar yakınız" dedi.

Ramazan Ayı'nda yapılan yardımdan memnuniyet duyduğunu ifade eden Sezen Eren, "Bir hafta oldu, başvuru yaptım erzağım zamanında geldi. Deniz Bey'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA