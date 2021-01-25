Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı
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Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

25.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:50
Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtım çalışmalarına katıldı.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtım çalışmalarına katıldı.

İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı devam ediyor.

Eyüpsultan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ailelerle, 65 yaş ve üzeri kimsesiz vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı yapılıyor.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın da katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 700 bin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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