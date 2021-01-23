Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü
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Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü

23.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:51
Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü

KAĞITHANE'de İETT şoförü ve oğlunun darp edilmesinin ardından Eyüpsultan'da da bir İETT şoförüne saldırıya uğradı.

KAĞITHANE'de İETT şoförü ve oğlunun darp edilmesinin ardından Eyüpsultan'da da bir İETT şoförüne saldırıya uğradı. O saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de önceki gün İETT otobüs şoförü Eyüp Durgun ve oğlu darp edildi. Yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası, kimliği henüz bilinmeyen kişiler önce otobüs şoförünü sözlü olarak taciz etti ardından otobüsün camlarını kırdı. Otobüse giren saldırganlar, şoförü ve oğlunu darp etti. Bir süre sonra şoförü ve oğlunu otobüsten indiren saldırganlar, dışarıda da darp etmeye devam etti. Bu sırada, yolcuların bağrışmaları üzerine toplanan vatandaşlar, araya girerek şoförü ve oğlunu saldırıdan kurtardı. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför ve oğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün camlarının kırılması, otobüs şoförünün darp edildiği anlar net şekilde gözleniyor. 

EYÜPSULTAN'DA DA SALDIRI KAMERADAİkinci olay ise dün Eyüpsultan'da da meydana geldi. Saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken İBB ve İETT yetkilileri saldırıyı kınadı. Saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görülüyor. Saldırganlar otobüsün camını kırarak sürücüyü yaralanmasına neden oluyor

Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü
Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü
Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü
Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü
Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü
Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü
Eyüpsultan'da İETT şoförüne saldırının görüntüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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