İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada
İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, yolcuların beklediği durağa daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İett otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada
2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünün, yolcuların beklediği durağa daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 1'i kadın 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından vatandaşların yaşadığı panik anları kameraya yansıyor.
Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yolcuların beklediği durağa dalmış, çarpmanın etkisiyle durakta bekleyen 1'i kadın 2 kişi yaralanırken, otobüsün altında ayağı sıkışan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün durağa çarptıktan sonra vatandaşların yardıma koştuğu ve panik anları yer alıyor.