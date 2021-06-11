EYÜPSULTAN'DA İETT OTOBÜSÜ MOBESE KAMERASINA ÇARPTI

Kaza yapan otobüs şoförü,"Tansiyonum düştü.

Kaza yapan otobüs şoförü,

"Tansiyonum düştü. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Zeki GÜNAL/ EYÜPSULTAN Güzeltepe Sokullu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağına çıkıp, MOBESE direğine çarptı. Kaza nedeniyle MOBESE direği devrilirken içinde yolcu bulunmaya otobüsün sürücüsü baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. İETT otobüsünün sürücüsü polise, "Tansiyonum düştü. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı