Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

İhlas Haber Ajansı / Hasibe Karadağ - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler Protesto sırasında bir kadın yaralandı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da katıldığı kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde tepkiyle karşılaştı.

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

Protesto sırasında bir kadın yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da katıldığı kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde tepkiyle karşılaştı. Protestocu grup, İmamoğlu'nun konvoyundaki araçlara vururken yaşanan arbede sırasında bir kadın yaralandı.

Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir grup vatandaş tarafından protesto edildi. Başkan İmamoğlu alandan ayrılırken iddiaya göre proje alanında kaldığı belirtilen parkın yıkılmasını istemediğini söyleyen vatandaşlar, tepki gösterdi. İmamoğlu'nun konvoyunda yer alan araçlara vuran vatandaşları polisler uzaklaştırmaya çalıştı. O anlarda yaşanan arbede sırasında bir kadın yaralandı. Ekiplerin vatandaşları araçların çevresinden uzaklaştırmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alandan ayrıldı. Vatandaşların İmamoğlu'na tepki göstererek konvoyda yer alan araçlara vurduğu anlar ise kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasibe Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpsultan'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 19:10:28. #1.13#

title