Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen taksiye otomobil çarptı.

EYÜPSULTAN 'da sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen taksiye otomobil çarptı. Kazada taksi sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eyüpsultan Yavuz Selim Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin Cığal'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün yol üzerinde hatalı dönüş (u dönüşü) yaptığı iddia edilen taksiye çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, taksi sürücüsü Sevgin Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi takside sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yapan otomobilde bulunan üç kişi de olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayı anlatan Murat Günay "Arkadaş normal yolunda giderken yol kenarında duran taksi sürücüsü aniden yoldan dönüş yapmak istemiş. Olmayacak yerde 'U' dönüşü yaparken vurmuş. Burada 'U' dönüşü olmaz. Yüz metre ileride dönüş var. Orayı kullanacağına kestirme olsun diye aynaya bakmıyor ve göbekten vuruyor" dedi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı