Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı

Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen taksiye otomobil çarptı.

EYÜPSULTAN'da sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı iddia edilen taksiye otomobil çarptı. Kazada taksi sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kaza, Eyüpsultan Yavuz Selim Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Şemsettin Cığal'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün yol üzerinde hatalı dönüş (u dönüşü) yaptığı iddia edilen taksiye çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, taksi sürücüsü Sevgin Yıldız araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi takside sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yapan otomobilde bulunan üç kişi de olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayı anlatan Murat Günay "Arkadaş normal yolunda giderken yol kenarında duran taksi sürücüsü aniden yoldan dönüş yapmak istemiş. Olmayacak yerde 'U' dönüşü yaparken vurmuş. Burada 'U' dönüşü olmaz. Yüz metre ileride dönüş var. Orayı kullanacağına kestirme olsun diye aynaya bakmıyor ve göbekten vuruyor" dedi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Son dakika haberi | Ankara'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Alişan Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eyüpsultan'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 20:22:47. #1.14#

title