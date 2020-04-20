Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarların gününü değiştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarların gününü değiştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan karar gereği uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarlar, cuma ve pazartesi günleri kurulacak.

Hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için pazar günleri kurulan Alibeyköy pazarı ve Akşemsettin mahalle pazarının, aynı yerinde pazartesi, Yeşilpınar cumartesi pazarının ise aynı yerinde cuma günleri kurulacağı bildirildi.

Kaynak: AA