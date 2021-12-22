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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN'da yanındaki 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

EDİRNE (DHA) - EYÜPSULTAN'da yanındaki 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yolu üzerindeki kaza saat saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Bedriye Kubaşık (34) yaşındaki kadın, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kadına, E.H yönetimindeki 34 LDT 69 hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen kadını gören çevredekiler bağırarak sürücüyü durdurdu.

Kubaşık olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklar ise kazadan kıl payı kurtuldu. Acı haberi duyarak olay yerine koşan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun çarptığı kadın öldü

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