Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu dehşet saçtı
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Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu dehşet saçtı

03.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:06
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Eyüpsultan'da rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce 2 otomobile ardından da inşaat halindeki binanın istinat duvarına çarparak durdu.

Eyüpsultan'da rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce 2 otomobile ardından da inşaat halindeki binanın istinat duvarına çarparak durdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Olay akşam saatlerinde Emniyettepe Mahallesi Topçular Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, rampa aşağı inerken virajı almaya çalışan hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün kontrolünden çıktı. Rampa aşağı kayan hafriyat kamyonu önce park halinde duran iki otomobile ardından da inşaat halindeki binanın istinat duvarına çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin sahibi Didem Naifoğlu, "Ben evdeydim, beni ev sahibim aradı. Bir ses duydum ama anlamadım. Hafriyat almışlar kamyon dönmeye çalışırken dönüşü alamamış. Benim otomobil park halinde duruyordu. Benim otomobile çarpmış ben de bu kadar biliyorum." diye konuştu.

 


- İstanbul
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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