Eyüpsultan'da gecekondu yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da gecekondu yangını

Eyüpsultan'da gecekondu yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 23: 32 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Alibeyköy, Akşemsettin ve Sultangazi İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 23: 32 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Alibeyköy, Akşemsettin ve Sultangazi İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title