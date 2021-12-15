Eyüpsultan'da gecekondu yangını

SULTANGAZİ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 23: 32 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Alibeyköy, Akşemsettin ve Sultangazi İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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