DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - Eyüpsultan'da gecekondu kül oldu

İSTANBUL - Eyüpsultan'da gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 23.45'te Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Dicle Sokak üzerinde bulunan gecekonduda çıktı. İddiaya göre gecekondunun elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden gecekondu sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın çevrede olan gecekondulara sirayet etmeden söndürüldü. Yangında can kaybının olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.