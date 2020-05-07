- Eyüpsultan'da fırınlara korona virüs denetimi
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- Eyüpsultan'da fırınlara korona virüs denetimi

- Eyüpsultan'da fırınlara korona virüs denetimi
07.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:53

- Eyüpsultan'da fırınlara korona virüs denetimi Eyüpsultan'da ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

- Eyüpsultan'da fırınlara korona virüs denetimi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Eyüpsultan Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetimler gerçekleştirildi. Satılan pidelerin gramajı ekiplerce tartılarak ölçüldü. Fırında çalışanların eldiven ve maske kullanımına dikkat edip etmediği kontrol edildi. Sosyal mesafe ve hijyen konusunda incelemelerin yapıldığı fırınlara Korona virüse(Covid-19) karşı alınacak tedbirlerin yazılı olduğu afişler bırakıldı. Ekipler fırın çalışanlarına alınması gereken önlemler konusunda uyarlar bulundu.

"İftara iki saat kala imalatın durması için sıkı denetimlerimizi yapıyoruz"

Eyüpsultan ilçesindeki 80 tane fırına maske ve eldiven dağıtımı yaptıklarını ifade eden Eyüpsultan Zabıta Müdürü Vahit Olgun, "Ramazan ayının girmesiyle denetimlerimizi sıklaştırdık. Tüm fırınlarımızda gramaj kontrolü başta olmak üzere, hijyen kuralları, çalışan elemanların maskeli ve eldivenli çalışmaları, vatandaşımızın pide alışıyla ilgili özellikle sosyal mesafeyi kontrol etmeleri adına yoğun bir çalışma içerisinde oluyoruz. Akşam 18.00'den sonra, iftara iki saat kala da imalatın durması için sıkı denetimlerimizi yapıyoruz" dedi.

"Eyüpsultan'da yüzde 95 düzeyinde nizam sağlanmış vaziyette"

Ramazan ayının ilk gününden itibaren denetimlerin sıklıkla yapıldığını belirten Olgun, "Kural ihlali yapanlara ilk olarak ikazlarımızı yaptık. Ondan sonra cezai müeyyidelerini uyguluyoruz. Eyüpsultan'da yüzde 95 düzeyinde nizam sağlanmış vaziyette. Fırınlarımızda bugüne kadar yaptığımız denetimlerde gramajlarda normal gramajın üstünde bir satış olmakta. Fırıncılarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

"Personel hijyenine dikkat ediyoruz"

Denetlemeyle ilgili konuşan Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Fatih İlke, "Ramazan nedeniyle denetimlerimizi arttırmış bulunmaktayız. Burada da genel hijyen esaslarına dikkat ediyoruz. Kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerine ve Bakanlığımızdan kayıtlı olup olmadığına bakıyoruz. Personel hijyenine dikkat ediyoruz. Gıda denetimlerimize 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyoruz. Şuan herhangi bir sıkıntıya rastlamadık"

"Halkın sağlığı açısından memnunuz"

Denetlenen fırının sahibi Hasan Karakaş, "Ramazan aylarında daha sıkı denetimlerden geçiyoruz. Korona virüs nedeniyle daha fazla denetim var. Tabi ki halkın sağlığı açısından memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Herkes temizliğe, hijyene dikkat ediyor" diye konuştu.

- Eyüpsultan'da fırınlara korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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