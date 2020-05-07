Eyüpsultan'da fırınlar denetlendi

Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınlardaki denetimlerini artırdı.

Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, ramazan dolayısıyla fırınlardaki denetimlerini artırdı.

Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne giden ekipler, buradaki fırınların genel hijyen kuralları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun çalışıp çalışmadıklarını kontrol etti.

Pide, ekmek ve tatlıda kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını denetleyen ekipler, kurallara uymayan esnafı uyardı.

Denetimlere katılan Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürü Vahit Olgun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününden itibaren denetimleri sıkı şekilde yaptıklarını söyledi.

Kural ihlali yapan esnafı ikaz ettiklerini, zaman zaman ceza yazdıklarını ifade eden Olgun, "Eyüpsultan'da yüzde 95 düzeyinde intizam ve nizam sağlanmış vaziyette. Fırınlarımızda bugüne kadar yaptığımız denetimlerde normal gramajın üstünde bir satış bulunmaktadır. Bundan dolayı da fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA