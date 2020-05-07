EYÜPSULTAN'DA FIRIN VE TATLICI DENETİMİ
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EYÜPSULTAN'DA FIRIN VE TATLICI DENETİMİ

EYÜPSULTAN'DA FIRIN VE TATLICI DENETİMİ
07.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:54

Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve tatlıcılarda denetim yaptı.

Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve tatlıcılarda denetim yaptı. Pidelerin gramajları ile işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Ramazan ayı ve koronavirüs nedeniyle fırın ve tatlıcılarda denetimler arttırıldı. Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve tatlıcıları dolaşarak ramazan pidesi gramajıyla ve hijyen ile ilgili denetim yaptı. Ekipler, denetimde hassas tartı kullanarak pidelerin gramajını kontrol etti. İşletme ve personellerin hijyen kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı. Evrakları incelendi.

RAMAZAN AYININ GİRMESİYLE DENETİMLERİMİZİ SIKLAŞTIRDIK

Eyüpsultan ilçesindeki 80 tane fırına maske ve eldiven dağıtımı yaptıklarını ifade eden Eyüpsultan Zabıta Müdürü Vahit Olgun, 'Ramazan ayının girmesiyle denetimlerimizi sıklaştırdık. Tüm fırınlarımızda gramaj kontrolü başta olmak üzere, hijyen kuralları, çalışan elemanların maskeli ve eldivenli çalışmaları, vatandaşımızın pide alışıyla ilgili özellikler sosyal mesafeyi kontrol etmeleri adına yoğun bir çalışma içerisinde oluyoruz. Akşam 18.00'den sonra, iftara iki saat kala da imalatın durması için sıkı denetimlerimizi yapıyoruz dedi.

HİJYEN ESASLARINA DİKKAT EDİYORUZ

Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Fatih İlke de denetimleri arttırdıklarını dile getirerek Burada da genel hijyen esaslarına dikkat ediyoruz. Kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerine ve kayıtlı olup olmadığına bakıyoruz. Personelin hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Denetimlerimizde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyoruz. Şuan herhangi bir sıkıntıya rastlamadık. Üretim güzel bir şekilde devam ediyor diye konuştu.

Fırın sahibi Hasan Karakaş ise, Ramazan aylarında daha sıkı denetimlerden geçiyoruz. Koronavirüs nedeniyle daha fazla denetim var. Tabi ki halkın sağlığı açısından memnunuz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Temizliğe hijyene dikkat ediyoruz şeklinde konuştu.

EYÜPSULTAN'DA FIRIN VE TATLICI DENETİMİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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